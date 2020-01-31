RU
Все новости

«Еленовка. 60 машин + льгота»: Ситуация в пунктах пропуска утром 31 января

31.01.20 09:11
Фото: пресс-центр Государственной пограничной службы Украины
Фото: пресс-центр Государственной пограничной службы Украины

Сегодня утром, 31 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 30 января линию разграничения через КПВВ пересекли 37 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 8405 человек и 960 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 7105 человек и 1185 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 7275 человек и 1245 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 2645 человек и 550 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 11655 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 20/35;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/80;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 30/45;
  • КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • «Троеточие»: «5:49. Горловка. Перед полицией никого»;
  • «8:43. Горловка в Украину. Хорошее движение. С 6 утра машин так 30-40 проехали. Двигаемся каждые полчаса на 4-5 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Дмитрий: «5:39. Еленовка на выезд +-100»;
  • Дмитрий: «8:23. Еленовка в сторону Мариуполя. 60 машин + 15 льготы».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк