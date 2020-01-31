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ДТП на Донетчине: На месте происшествия работали спасатели

31.01.20 09:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мангушском районе Донетчины легковушка врезалась в грузовик. Последствия ДТП ликвидировали спасатели. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 30 января в 7:27 в ГСЧС поступило сообщение о ДТП.

«На автодороге Мариуполь – Запорожье произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. В результате аварии водитель легкового автомобиля был госпитализирован в медицинское учреждение. Бойцы 25-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью автоцистерны отбуксировали грузовой автомобиль с проезжей части на обочину, после чего смыли с покрытия автодороги топливо, которое вытекло из грузового автомобиля», – рассказали в ГСЧС.

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