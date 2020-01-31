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Через КПВВ на Донетчине пытались провезти крупную сумму денег

31.01.20 09:37
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

В Донецкой области через линию разграничения пытались провезти 76 тыс. долларов. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера (30 января, – ред.) военнослужащие Краматорского и Донецкого отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" помешали попыткам перемещения валюты с нарушением установленных правил. В частности через линию разграничения пытались провезти деньги в сумме 76 тыс. долл. США. Наличные переданы представителям ГФС для оформления дел об административных правонарушениях», – сообщили в Госпогранслужбе.

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