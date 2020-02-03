Транзитный вокзал и музыканты в переходе: Житель Донецка показал новые кадры (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка побывал в районе ж/д вокзала и показал один из подземных переходов.

Дончанин продемонстрировал транзитный вокзал – со стороны ул. Артемовская (к западу от главного здания ж/д вокзала). Мужчина рассказал, что здесь была автостанция, откуда отправлялись автобусы на Славянск, Святогорск, Краматорск. Об этом гласит и закрепленная на стене здания табличка.

Также житель Донецка показал подземный переход: в нем достаточно оживленно, местами освещение хорошее, местами лампы перегорели.

В переходе играют местные музыканты. Одна из популярных песен – «Музыкант» Константина Никольского.

Ранее житель Донецка показал, как в январе нынешнего года выглядит ж/д вокзал.

Напомним, пригородные электропоезда с железнодорожного вокзала в Донецке начали курсировать 19 августа 2019 года.

Напомним, в «ДНР» еще летом 2019 года заявляли, что в 2019 году будет запущено железнодорожное сообщение с РФ, отмечалось, что «проводится работа по подготовке персонала, а также материальной базы для осуществления пассажирских перевозок». В октябре «чиновники» все еще настаивали, что подготовительные работы продолжаются. Правда, просчитали, что билеты маршрута «ДНР» – РФ будут стоить дороже, чем железнодорожные перевозки внутри России. Также оказалось, что в «республике» нет вагонов для запуска пассажирских поездов в РФ.