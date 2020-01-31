Сводка из зоны ООС за 30 января: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 6 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 30 января в результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил

вблизи Березового – из гранатометов различных систем;

рядом с Талаковкой – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы со стороны НВФ:

рядом с Новотошковским – из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм;

вблизи хутора Вольный (Золотое-4) – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток НВФ обстреливали украинские позиции:

рядом с Луганским – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

неподалеку Широкино – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 7 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 86 единиц. Под огнем оказались районы поселков шахты "Трудовская", Александровка, Еленовка и села Сигнальное на донецком направлении; поселка шахты им. Гагарина на горловском направлении; сел Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) и Саханка на мариупольском направлении. Накануне вечером обстрелами было повреждено остекление жилого дома по ул. Шашурина в Горловке. При обстрелах применялось вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы села Желобок и поселка Голубовское, где получили ранения 2 мирных жителя. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм и вооружения БМП».