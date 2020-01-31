В Мариуполе построят высотку в сегменте доступного жилья

В Мариуполе построят 8-этажный жилой дом в сегменте «доступное жилье». Проект строительства был принят в четверг, 30 января, на заседании исполнительного комитета города. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Сообщается, что начальник КП «Управление капитального строительства» Галина Шейченко представила проект строительства 8-этажного жилого дома по ул. Амурской, 11 Согласно ему, его общая площадь составляет более 7 тыс. квадратных метров. Стоимость – более 100 млн грн.

«Основой жилого дома является металлический каркас. Здесь будет 120 квартир, из них 60 – однокомнатных и 60 – двухкомнатных. Все они пойдут под стопроцентную обработку», – сообщила Шейченко.

Это проект-победитель конкурса «Steel Freedom 2018» в категории «Создание проекта жилого дома в сегменте доступного жилья в г. Мариуполь». Главное условие конкурса – разработать проект с применением несущих стальных конструкций. Каркас изготовит Группа Метинвест.

Мэр города Вадим Бойченко отметил, что проект, который победил, был избран путем конкурсного отбора. В нем принимали участие молодые архитекторы со всей Украины.

«Это первый стальной дом, который потенциально может появиться в Украине. Наша цель – обеспечить доступным жильем молодежь и работников коммунальных предприятий. Уже в этом году мы хотим заложить фундамент», – подчеркнул городской голова.

Мэр добавил, что стоимость одного квадратного метра будет равняться ценам вторичного жилья. Таким образом, это балансирует рынок и дает возможность получить доступное жилье.