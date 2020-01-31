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В Украине не выявили случаев инфицирования смертельным коронавирусом, – Минздрав

31.01.20 11:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине не обнаружено ни одного случая инфицирования коронавирусом Китайского происхождения. Об этом во время брифинга «Объявление ВОЗ о чрезвычайной ситуации международного значения относительно распространения нового коронавируса в мире» сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, передает УНН.

«В целом ситуация на сегодня выглядит вполне нормальной. Не обнаружено ни одного случая инфицирования коронавирусом китайского происхождения», – сказал Коваль.

Он добавил, что в Минздраве знают о наличии в каждом регионе средств, которые необходимы для борьбы с коронавирусом и для лечения людей, если появятся случаи заболевания.

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