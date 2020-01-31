Пристайко и Помпео почтили память погибших на Донбассе (Фото)

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сегодня, 31 января, в Киеве встретился с государственным секретарем США Майком Помпео.

Пристайко и Помпео приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Стена памяти погибших за Украину». Там размещены фото украинских военных, погибших на Донбассе.

Кадры с возложения цветов опубликованы «УНН»:

Также сегодня запланировала встреча госсекретаря США с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео 30 января вечером прибыл в Киев с официальным визитом.