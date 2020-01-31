Курс доллара в феврале: Эксперты дали прогноз

В Украине с января 2020 года повышается курс доллара. И, как прогнозируют специалисты, в феврале тенденция к ослаблению гривни продолжится. Об этом пишет «Сегодня».

«В феврале будет происходить девальвация гривни. Курс превысит 25 грн за долл. При этом будут расти колебания валютного курса. Это вызвано негативными тенденциями в экономике Украины, ростом политической напряженности и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк», – рассказал в комментарии изданию кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Вадим Бардась, аналитик Европейского инвестиционного центра, также отметил, что в феврале на курсообразование будет влиять много факторов – в частности, замедление объемов экспорта недрагоценных металлов и увеличение их закупок из-за рубежа, сокращение экспортных поставок агропродукции из-за снижения темпов роста в сельском хозяйстве. Но, в то же время, к Украине начали присматриваться инвесторы для долгосрочных вложений, что поможет сохранить гривне стабильную позицию.

«Учитывая мягкую монетарную политику мировых центральных банков и склонность инвесторов к рисковым активам, поток долгового капитала продолжится и курс доллара в Украине в феврале текущего года будет колебаться в диапазоне 24-25 грн с постепенным ростом до верхнего значения коридора», – считает Бардась.