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Попасная останется без водоснабжения: Водоканал будет обесточен

31.01.20 14:39

Попаснянский водоканал (Попасная, Луганская обл.) будет обесточен 3 февраля. Об этом сообщает пресс-служба водоканала.

Предприятие проинформировало о получении предупреждения о прекращении электроснабжения с 3 февраля. Сообщается, что предупреждение от ООО «Луганское энергетическое объединение» получено «в связи с нарушением условий договора о поставке электрической энергии №2 от 01.07.2015 г. в сумме более 153 млн грн».

Как сообщалось ранее, 26 декабря 2019 года в Лисичанске местные жители вышли на акцию протеста под стены горсовета. Люди требовали урегулировать вопрос подачи воды после того, как ООО «Луганское энергетическое объединение» 24 декабря обесточило объекты водоканала. Более 80 тыс. абонентов три дня были без воды.

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