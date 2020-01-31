При Кабмине хотят создать Комиссию по розыску пропавших без вести на Донбассе

В Офисе президента Украины состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных). Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба главы государства.

Участники встречи обсудили, в частности, вопрос создания при Кабинете министров Украины постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести, формирования поисковых групп на ее базе, а также военных и гражданских реестров лиц, пропавших без вести.

В мероприятии приняли участие министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, ее заместители и советники, представители Офиса генерального прокурора, Службы внешней разведки, руководитель Центра освобождения заложников при СБУ, представители Министерства внутренних дел, Национальной полиции и Министерства обороны.

Как отметила Оксана Коляда, предоставление министерству функции поиска без вести пропавших является одним из приоритетов. По ее словам, ведомство инициировало внесение изменений в законодательство для передачи ему соответствующих полномочий и создания поисковых групп. Работа будет ускорена с помощью Офиса президента Украины.

Оксана Коляда отметила, что сейчас завершается юридическая экспертиза законопроекта в Министерстве юстиции.

Также она заявила, что есть коллектив опытных специалистов, который готов начать работать над поисковыми роботами.

Со своей стороны координатор рабочей группы Николай Колесник отметил важность обсуждения вопроса назначения членов Комиссии на заседании рабочей группы.

«Я видел предварительный состав Комиссии по розыску пропавших без вести – там почти 90% лиц вообще не имели отношения к этой важной работе», – отметил он.

Участники заседания также обсудили проблему формирования списка на освобождение удерживаемых лиц в Центре освобождения заложников при СБУ. Вопрос возник в связи с появлением в СМИ информации, что некоторые освобождены граждане для попадания в список на обмен платили деньги на территории ОРДЛО. Также сообщалось, что отдельные лица, вернувшиеся на подконтрольную Украины территорию, сотрудничали с представителями незаконных вооруженных формирований.

«Мы не хотим брать на себя функцию делать какие-то оценки относительно поведения или давать им правовую оценку до возвращения гражданина Украины на подконтрольную территорию», – сказал представитель Службы безопасности Украины Геннадий Кузнецов.

В то же время он отметил, что правоохранители будут искать подтверждающие материалы уже по возвращении удерживаемых граждан на подконтрольную территорию.

Также на заседании рабочей группы обсудили вопросы оказания помощи гражданским заложникам после освобождения. Речь идет о восстановлении документов, получении материальной помощи и тому подобном. Участники заседания пришли к соглашению о необходимости разработки и отработки такого механизма помощи со стороны государства уже к следующему возвращения удерживаемых лиц.

Кроме того, как отметили участники встречи, проект закона «О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины» проходит юридическую экспертизу в Офисе президента Украины, и в ближайшее время глава государства внесет его в Верховную Раду как неотложный.