Приезжают из «ДНР»: Как в больницах Бахмута обслуживают жителей неподконтрольного Донбасса

Жители неподконтрольного украинской власти части Донбасса обращаются к врачам на подконтрольной территории. Преимущественно это пациенты, которым нужны заключения медиков для получения социальных украинских выплат, пенсий по инвалидности и пр. Также они могут воспользоваться льготной программой «Доступные лекарства». Но в любом случае им нужно заключить декларацию с семейным врачем.

Один из плюсов медреформы – теперь пациенты уже не «приписаны» к больнице по адресу прописки в паспорте. Поэтому если человек живет в «ДНР» или «ЛНР» и у него есть украинский паспорт – он может заключить декларацию с семейным врачом на свободных территориях. Такая система действует с апреля 2018 года. И люди этой возможностью пользуются, передают «Свои.city».

Жители неподконтрольного Донбасса стараются обслуживаться у медиков близлежащих городов подконтрольной территории. Один из таких населенных пунктов в Донецкой области – Бахмут, город в 30 км от линии разграничения, рядом КПВВ «Майорский» – транспортный коридор из неподконтрольной Горловки.

В Бахмутском Центре первичной медицинской помощи (ЦПМП) создана электронная база пациентов, действуют электронные карты. Теперь всю информация о пациентах бахмутские врачи собирают в одной сети, причем не только по первичному уровню медицины, но и по вторичному.

В электронной карте пациента есть личные контакты, указаны родственные связи – кто становится законным представителем человека, если с ним что-то случится. Есть информация об аллергии и прививках, данные о консультации врачей. Также указаны данные о специализированной медпомощи, а это вторичный уровень (работа врачей-специалистов, например, гинеколога или кардиолога), который только начинают реформировать.

Пациент может записаться к врачу или через «Мой медкабинет» в интернете, или по телефону, или в регистратуре.

Записаться на прием могут и жители неподконтрольных территорий. Если у человека есть украинский паспорт – ему помогут. «Если человек заболел, мы поможем, даже если не заключена декларация с нашим врачом. Мы делаем это бесплатно – на основании 504-го приказа (утверждает порядок предоставления первичной медицинской помощи, – ред.), и предлагаем заключить декларацию с семейным врачом. Если человек откажется – это его право», – отмечает главврач Бахмутского ЦПМП Светлана Шабалина.

В центре «первички» в Бахмуте пациентов с неподконтрольной территории, которые заключили декларацию с местными врачами, – немного. Механизм такой же, как и для людей с подконтрольных территорий. Единственное – врач не может выезжать к пациенту домой.

Сложно, если заключают декларацию на ребенка до года. По закону, медики обязаны посещать такого ребенка, проверять, в каких условиях он живет, чем его кормят. Поэтому родители, скажем, из Горловки, которые хотят наблюдаться в Бахмуте, должны приезжать в ЦПМП раз в месяц и когда ребенок болеет.

«Есть случаи, когда с нами заключают декларацию на ребенка, чтобы мы выдали справку, что люди наблюдаются на подконтрольной Украине территории. Тогда эти люди могут получить пособие на ребенка от государства Украина», – уточняет Шабалина.

Но две такие декларации пришлось разрывать через Национальную службу здоровья. Родители не появлялись в центр, не отвечали на звонки. Соответственно, медики не знали, в каком состоянии ребенок, выполняют ли их советы. Разорвали декларации, чтобы не нести ответственность за детей.

В центр обращаются люди с инвалидностью с неподконтрольных территорий, которым нужно продолжить этот статус. Специалисты центра оценивают: действительно ли стоит это делать, пишут выводы на лекарственно-консультативную комиссию, а там – в медико-социальную экспертную комиссию, которая принимает окончательное решение», – поясняет главрач Бахмутского ЦПМП.

Врач общей практики семейной медицины Тарас Коваль работает в амбулатории №6 ЦПМП Бахмута. Тарас говорит, что пациенты с неподконтрольных территорий обращаются, но назвать точное число таких пациентов невозможно. «У меня лично есть люди, которые переехали в Бахмут с оккупированных территорий – из Горловки, Макеевки, Донецка и др. – и заключили декларации со мной, получают полный перечень услуг. Среди последних довольно трудно точно определить, кто действительно проводит большую часть своего времени здесь, а кто – на оккупированной территории, я даже не ставлю это за цель. Однако по косвенным признакам можно сделать вывод, что человек постоянно здесь проживает, а, например, приезжает к родителям или детей», – говорит медик.

Если человек переехал или временно находится на свободный территории Украины, он имеет право на все гарантированные медицинские услуги, которые может предоставлять Минздрав через Программу медицинских гарантий:

Главврач Бахмутского ЦПМП отмечает, что жители неподконтрольных территорий не жалуются, что у них «что-то не так с медициной». «Но мы видим по людям, которые прибывают к нам, что их маршрут: банкомат – продуктовые магазины – аптека. Аптечный бизнес развивается у нас мощно. Если с нами заключена декларация, мы выписываем льготный рецепт. Без декларации это невозможно. Получить лекарства по такому рецепту можно только на подконтрольной территории Украины», – говорит Светлана Шабалина.

В частности, для получения лекарств от государства по программе «Доступные лекарства» – прописка не имеет значения.

Для Шабалиной нет разницы, обращается в центр житель неподконтрольной территории, или свободной, помощь окажут всем. Но врач остро воспринимает, когда плохо говорят об Украине. «Я не оставила страну, я не ходила на "референдумы", я не изменяла своей стране, мой муж был в АТО. И я не понимаю людей, которые приходят к нам, обзывают Украины и требуют от нас сервиса в полном объеме. Я это не понимаю, но на оказание услуг не влияю», – подчеркивает главврач.

В Центре первичной медицинской помощи Бахмута работает 257 человек. В коллективе были и врачи-переселенцы, но сейчас таких нет. «В 2014-м у нас работали врачи из Горловки, в 2015-м – уехали, в 2016-м – приехали к нам и поработали, потом снова вернулись. Мне жаль, что они не попали к нам в 2019 году, когда значительно выросли зарплаты», – говорит Светлана.

По ее словам, в центре за год зарплата семейных врачей выросла почти вдвое: с 8 094 до 15 292 грн.

Также в центре «первички» работала врач из неподконтрольного Харцызска. Она и ее муж долго не могли найти постоянное жилье и переехали в Ивано-Франковскую область. Потом все-таки обосновались поближе к дому: ездили в командировку в Попасную (Луганская обл.) и остались работать там.

Между тем в Министерстве здравоохранения готовят специализированные медицинские учреждения и власти в регионах к реформе «вторички». С 1 апреля 2020 года стартует полная Программа медицинских гарантий. Помимо услуг «первички» она будет включать стационарную, экстренную и паллиативную помощь, а также медицинскую реабилитацию.

Специализированным медучреждениям тоже придется работать по принципу «деньги следуют за пациентом». Опять-таки, этот пациент может быть и с неподконтрольной территорий.