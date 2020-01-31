Потребуется IMEI: В «ЛНР» сообщают о нововведениях на «таможне»

На «таможне ЛНР» для оформления бытовой и цифровой техники теперь нужно указывать в «декларации» серийный заводской номер или IMEI-код. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Нововведения начали действовать с сегодняшнего дня, 31 января.

«При таможенном оформлении отдельных категорий товаров, помещаемых в таможенные режимы импорта, реимпорта, переработки на таможенной территории, временного ввоза, уничтожения или разрушения, отказа в пользу государства и помещения иностранных товаров в таможенные режимы таможенного склада субъектам хозяйствования необходимо будет предоставлять дополнительную информацию об идентификационных номерах и IMEI-кодах», – говорится в сообщении.

Как уверяют в «ЛНР», это один из методов легализации продаж на территории «республики» бытовой техники, мобильных телефонов и ряда других устройств. «Для субъектов хозяйствования, которые ведут бизнес честно, такое нововведение не станет преградой и не создаст абсолютно никаких трудностей», – утверждают в «республике».