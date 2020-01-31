Погребинский пояснил, как можно провести выборы на неподконтрольном Донбассе

Первые выборы на неподконтрольном Донбассе по украинскому законодательству можно провести и без передачи контроля над участком украино-российской границы. Но для этого нужно сторонам пойти на ряд компромиссов. Свое видение этого варианта представил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Он подчеркнул, что ключ к прекращению противостояния – в компромиссах между Москвой и Киевом, которые должны поддерживаться США и Европейским Союзом. Но таковые пока не найдены. «На мой взгляд, какие-то не принципиальные, но важные для сторон компромиссы могут быть достигнуты. И для этого должна быть добрая воля Москвы, Киева и поддержка этого со стороны Европейского Союза. Важна также и позиция Соединенных Штатов», – сказал Погребинский.

Наиболее проблемный вопрос – последовательность реализации пунктов Минских соглашений относительно проведения выборов на неподконтрольном Донбассе. Когда их проводить – до передачи контроля над границей или после. «Насколько я понимаю, Путин хочет, чтобы Донбасс вернулся в Украину, но на условии Минских соглашений. Возможен ли внутри Минских соглашений компромисс? Я утверждаю, что возможен. О чем речь. Чего больше всего боятся украинские патриоты? Что если [последовательность действий] в точности будет как в Минских соглашениях – сначала проведение выборов, а потом передача контроля над границей – то тогда проголосуют как в Крыму (96% проголосовали за присоединение к России, – ред.)», – пояснил он.

По мессежду, что выборы на Донбассе невозможно провести, «потому что там вооруженные люди», Погребинский приводит пример турецкой части Кипра («Турецкая республика Северного Кипра» – неподконтрольная государству Кипр часть его территории, «республика» признана только Турцией). «Здесь выборы проводятся в официальном присутствии турецких войск. А в отношении Донбасса ни в одном международном документе не зафиксировано присутствие войск. А на Кипре официально есть турецкие войска. Они проводят там выборы. И хотя этот турецкий Кипр не признан в мире, но их избранные лидеры участвуют во всех международных конференциях и т.д. То есть признано, что они представляют эту часть населения. В случае Донбасса говорят, что если так будут избраны, то нельзя признать [их полномочия]», – рассказал политолог.

«[На неподконтрольном Донбассе] чтобы не было, что только 10% поддерживают Украину (потому что действительно больше хотят остаться в Украине), нужен компромисс. Компромисс – это и есть предмет, как организовать выборы. Вот тут и надо договариваться – как должны быть обеспечены условия для честного голосования, без давления людей с автоматами. В Минских соглашениях не написано, какой это должен быть закон, нет деталей. Это повод для того, чтобы найти компромисс, и тогда там все получится. Я это вполне допускаю», – уверен Погребинский.

Он считает, что местные выборы нужно провести не по партийной, а по мажоритарной системе. «Это поле, на котором нужно найти компромисс. Чтобы это закончилось так, что власть [на неподконтрольном Донбассе] была левоцентристской. Под "левой" я понимаю Россию. Чтобы она не была жестко пророссийской, а отчасти была "центрийской". И это будет поводом договориться о реинтеграции и условиях изменения некоторых законов, которые не будут действовать на тех территориях. Например, это закон о языке и иные. А будет действовать иной закон, который будет разработан совместными усилиями», – отметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что по Донбассу речь идет о проведении выборов именно по украинскому законодательству. «То есть по закону, принятому Верховной Радой. Почему нельзя прежде чем этот закон вносить в Раду, согласовывать с той частью населения? Это все можно делать. Тогда это будет украинский закон», – считает Погребинский.

При этом, по мнению политолога, чтобы украинская сторона могла двигаться в направлении компромиссов –«нужна эволюция нынешней команды Зеленского». В команде должны быть люди, поддерживающие президента Украины в этом направлении, с единой позицией.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Ukrlife.tv»