«Минировал» супермаркет: Жителю Донетчины грозит до 6 лет тюрьмы

В Славянске (Донецкая обл.) полицейские сообщили о подозрении мужчине, который «минировал» супермаркет в Николаевке. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что в ноябре прошлого года 29-летний мужчина позвонил на спецлинию «102» и сообщил о «минировании» здания. После звонка он выбросил сим-карту, однако это не помешало полицейским установить личность «минера».

Правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований преступление, предусмотренное ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями.

«Правоохранители эвакуировали людей, тщательно осмотрели здание и прилегающую к торговому заведению территорию. Взрывоопасных предметов и веществ не обнаружили. По информации сотрудников СБУ полицейские очень быстро установили личность "минера". Им оказался местный житель 1990 года рождения. Мужчина признался в содеянном, объяснив, что звонок в полицию сделал, находясь в состоянии алкогольного опьянения», – рассказали в пресс-службе.

За совершение такого преступления Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.