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Визит Помпео демонстрирует всестороннюю поддержку Украины со стороны США, – Зеленский

31.01.20 13:31

Официальный визит государственного секретаря США Майка Помпео демонстрирует последовательную и всестороннюю поддержку Украины со стороны США. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 января, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Киеве вместе с Майком Помпео.

По словам Зеленского, визит госсекретаря Соединенных Штатов демонстрирует последовательную и всестороннюю поддержку Украины со стороны США. «США были, есть и будут ключевым союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы высоко ценим усилия президента Трампа и его Администрации в этих делах», – сказал украинский президент.

«Благодарны и за вашу личную твердую и непоколебимую позицию касательно войны на Донбассе и незаконной аннексии Крыма», – добавил он, обращаясь к Помпео.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео 30 января вечером прибыл в Киев с официальным визитом. Вместе с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко сегодня, 31 января, он принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Стена памяти погибших за Украину».

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