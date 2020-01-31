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Ушибы и перелом ног: В Славянском районе легковушка сбила мужчину

31.01.20 13:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Славянском районе Донетчины вечером 30 января легковое авто сбило пешехода. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Авария произошла около 19:00 на автодороге «Лиман-Доброполье» неподалеку пос. Райгородок.

«Водитель легковушки не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, который двигался во встречном направлении. В результате аварии 49-летний пешеход получил многочисленные ушибы и перелом ног», – рассказали в полиции.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

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