Ушибы и перелом ног: В Славянском районе легковушка сбила мужчину

В Славянском районе Донетчины вечером 30 января легковое авто сбило пешехода. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Авария произошла около 19:00 на автодороге «Лиман-Доброполье» неподалеку пос. Райгородок.

«Водитель легковушки не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, который двигался во встречном направлении. В результате аварии 49-летний пешеход получил многочисленные ушибы и перелом ног», – рассказали в полиции.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».