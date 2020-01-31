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Зеленский надеется, что Госдеп США назначит представителя по мирному урегулированию на Донбассе

31.01.20 13:56

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в Государственном департаменте США назначат отдельное должностное лицо по вопросам мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации Крыма. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 января, сообщил Зеленский, выступая в Киеве вместе с госсекретарем США Майком Помпео.

«Сегодня я выразил надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента», – сказал Зеленский.

Также президент выразил благодарность за активную роль США в развитии результативного сотрудничества Украины и НАТО. «В целом отношения Киева и Вашингтона являются неизменно крепкими. Фундаментом для них являются полное доверие, взаимопонимание и совместные долгосрочные стратегические интересы», – отметил глава государства.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео 30 января вечером прибыл в Киев с официальным визитом. Вместе с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко сегодня, 31 января, он принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Стена памяти погибших за Украину».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит Помпео демонстрирует всестороннюю поддержку Украины со стороны США.

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