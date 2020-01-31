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Житель Донецка хранил в квартире гранаты и взрывчатку

31.01.20 16:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке мужчина хранил в квартире гранаты и взрывчатку. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как уверяют в «ДНР», в Буденновском районе в квартире местного жителя сотрудники «полиции» обнаружили 4 гранаты Ф-1, 4 запала УЗРГМ и 10 граммов пластичного взрывчатого вещества. «Правоохранители изъяли боеприпасы и направили на экспертизу, которая подтвердила, что гранаты являются боевыми. По данному факту возбуждено уголовное дело», – уверяют в «республике».

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