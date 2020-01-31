Житель Донецка хранил в квартире гранаты и взрывчатку

В неподконтрольном украинским властям Донецке мужчина хранил в квартире гранаты и взрывчатку. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как уверяют в «ДНР», в Буденновском районе в квартире местного жителя сотрудники «полиции» обнаружили 4 гранаты Ф-1, 4 запала УЗРГМ и 10 граммов пластичного взрывчатого вещества. «Правоохранители изъяли боеприпасы и направили на экспертизу, которая подтвердила, что гранаты являются боевыми. По данному факту возбуждено уголовное дело», – уверяют в «республике».