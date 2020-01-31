В Донецке повышают стоимость проезда

В неподконтрольном украинским властям Донецке стоимость проезда в троллейбусах, трамваях и муниципальных автобусах с 1 февраля повысится до 6 руб. (2,4 грн по местному курсу на 31.01.2020). Об этом сегодня, 31 января, сообщают местные интернет-ресурсы.

«С 1 февраля 2020 года стоимость проезда в муниципальном транспорте – трамвай, троллейбус, автобус – коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» будет составлять 6 руб. (2,4 грн – ред.)», – говорится в сообщении.

В «ДНР» уверяют, что цена проезда в маршрутных такси остается без изменений.

Напомним, 26 декабря 2019 года во время телевизионной прямой линии «глава ДНР» Денис Пушилин анонсировал, что вслед за повышением зарплат и пенсий произойдет увеличение стоимости проезда в муниципальном транспорте.