Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности, – президент

Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 января, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Киеве вместе с госсекретарем США Майком Помпео.

По его словам, системная поддержка Украины имеет широкий двухпартийный консенсус в Конгрессе США. «Об этом свидетельствует, в частности, объем программ помощи на 2020 год, который составляет почти 700 млн долл.», – сказал Зеленский.

Президент отдельно отметил размер помощи США в сфере безопасности в размере 365 млн. долл., что, по его словам, ощутимо усилит обороноспособность Украины.

«Мы ценим вашу поддержку в реформировании Вооруженных сил Украины, поставках оружия и техники, проведении военных учений для украинских подразделений. Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin», – сказал глава государства.

Речь, по словам главы государства, шла и об усилении Военно-Морских сил, укреплении противовоздушной обороны благодаря закупке вооружения.

«Украина активно взаимодействует с американскими партнерами и для успешного реформирования оборонной промышленности. Уверен, это даст импульс для взаимовыгодной кооперации с топовыми оборонными компаниями США», – сказал Зеленский.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео 30 января вечером прибыл в Киев с официальным визитом. Вместе с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко сегодня, 31 января, он принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Стена памяти погибших за Украину».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит Помпео демонстрирует всестороннюю поддержку Украины со стороны США. Также Зеленский надеется, что Госдеп США назначит представителя по мирному урегулированию на Донбассе.