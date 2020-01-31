В Украине предлагают ввести день скорби по мирным жителям Донбасса

В Украине предлагают ввести официальный день скорби по погибшим на Донбассе мирным жителям. С такой инициативой выступил активист волонтерской группы «Ответственные граждане», руководитель аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендес.

«За время войны на Донбассе погибло более 3,4 тыс. мирных жителей, 1 142 из них – женщины и дети. Это четверть всех в войне на Донбассе… До сих пор в Украине нет дня скорби по мирным людям, гражданским лицам, которые погибли в результате военных действий. Они погибали и на подконтрольной [Украине], и на неподконтрольной территории в Донецкой и Луганской областях… Мы их не разделяем – это все мирные заложники войны», – отметил он.

Менендес напомнил, что наибольшее число жертв среди мирного населения пришлось на военные действия периода января-февраля 2015 года:

13 января – обстрел автобуса с пассажирами под Волновахой, 13 погибших;

22 января – в Донецке обстреляна троллейбусная остановка в микрорайоне Боссе, погибло 2 человека;

24 января – обстрел микрорайона Восточный в Мариуполе, 31 погибший, 117 раненых;

30 января – Донецк, обстрел в районе жилого дома по ул. Панфилова, 86. «ДК им. Куйбышева – люди стояли за гуманитарной помощью, погибли 5 человек», – уточнил Менендес;

10 февраля – обстрел аэродром в Краматорске. «Разброс был такой, что почти весь город накрыло. Погибло 27 мирных жителей», – добавил он.

«Таких дат за 6 лет накопилось много. Я из называю "черными днями Донбасса», – сказал Менендес.

В этой связи общественники выступают с инициативой ввести в Украине официальный день скорби по мирным жителям, которые погибли во время войны. Соответствующая петиция в ближайшее время появится на сайте президента Украины.

Менендес акцентировал внимание на отчетах ООН по ситуации на Донбассе, которые выходят ежемесячно. «В декабре был опубликован уже 28-й отчет. В отчете приводятся, на самом деле, страшные вещи. Там есть, например, фразы, что обе стороны ответственны за гибель людей. Обе. В отчетах написано, что обе стороны размещали свои огнестрельные позиции в жилых кварталах, и это провоцирует ответный огонь. Обе стороны ведут огонь неизбирательно, попадая в жилые кварталы. И самая страшная строка – за 6 лет конфликта ни одна из сторон ни разу не взяла на себя ответственность за гибель мирного населения. Ни одного раза… Да, их убила война. Но я считаю, что нужно расследовать каждый случай, виновные в каждом отдельном случае должны быть найдены и наказаны. Но это дело будущего. Сейчас же мы хотим, чтобы мы просто почтили память невинно убиенных на Донбассе», – резюмировал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Ukrlife.TV»