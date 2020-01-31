У жителя Донетчины изъяли пистолет и патроны

У жителя пос. Новый Кавказ (Донецкая обл.) полиция изъяла оружие и боеприпасы. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что у себя дома мужчина у себя дома хранил предмет, похожий на пистолет, и 357 патронов. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

«Оперативники Александровского отделения полиции Краматорского ОП получили оперативную информацию о том, что 68-летний житель поселка Новый Кавказ хранит оружие и патроны. Во время проведения санкционированного обыска в доме мужчины полицейские обнаружили предмет, похожий на пистолет, 2 снаряженных магазина с патронами калибра 7.62 и патроны различного калибра общим количеством 357 штук. Все обнаруженное правоохранители изъяли для дальнейшего проведения экспертизы», – рассказали в полиции.

Сам мужчина пояснил, что оружие с патронами нашел на заброшенном блокпосту еще в 2014 году и решил оставить дома.

Полицией Александровки проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».