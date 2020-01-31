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«Горловка в Бахмут – 60 машин»: Ситуация в пунктах пропуска днем 31 января

31.01.20 14:49
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 31 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Irinka: «10:47. В Горловке в Украину пешие – по мере прихода автобуса. Прошли за 5 минут всем автобусом. А на "нулевом" застряли почти на час. В Горловку пеших человек 60 было, очередь движется быстро. Машин в Украину перед таможней не было, перед постом машин 70»;
  • «HVN»: «12:56. Горловка в Украину – 35 авто (30 минут назад), пешие – сразу на паспортный. Украина – как всегда никого»;
  • Александр: «13:03. Горловка в Бахмут – 60 машин, людей – сразу на паспортный».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Михаил: «11:24. Каргилл из Донецка. Машины – очередь от первого туалета после моста. Недавно подъехал. Первая подвижка – 5 машин. Вроде, бодро. В льготной очереди – никого»;
  • Алексей: «12:11. Каргилл в Украину. 6 машин»;
  • Михаил: «12:15. Каргилл. Пеших нет»;
  • Ivan: «12:28. На Каргилле в Украину 10 машин общей и 5 льготы»;
  • Сергей: «13:10. Из Курахово на Каргилле 35 машин общей, 20 – льготы»;
  • Алексей: «13:28. По Каргиллу в Донецк из Украины никого, на ДНР машин 20 минимум»;
  • Денис: «14:00. На Каргилле в Украину 5 основной и 5 льготы».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Олеся: «11:12. Еленовка в сторону Донецка. Несколько машин»;
  • «Ostriks»: «13:52. Еленовка в Донецк. 13 машин»;
  • Алена: «13:53. В Еленовке пусто».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет:

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