Взрыв автомобиля в Донецке: Стали известны подробности

Сегодня, 31 января, возле стадиона «Металлург» в Ленинском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка произошел взрыв автомобиля, сообщает районная «администрация».

Отмечается, что на данный момент на месте происшествия работает следственная группа.

Уточняется, что инцидент произошел утром около 9:00 на площади перед входом на стадион «Металлург». Данные о пострадавших отсутствуют.

В «полиции» инцидент пока не комментируют.

Ранее в соцсетях сообщалось, что на стоянке «ОБОП ДНР» взорван автомобиль BMW Х5, были опубликованы фото с места происшествия.