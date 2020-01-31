RU
Все новости

Взрыв автомобиля в Донецке: Стали известны подробности

31.01.20 16:37
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Сегодня, 31 января, возле стадиона «Металлург» в Ленинском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка произошел взрыв автомобиля, сообщает районная «администрация».

Отмечается, что на данный момент на месте происшествия работает следственная группа.

Уточняется, что инцидент произошел утром около 9:00 на площади перед входом на стадион «Металлург». Данные о пострадавших отсутствуют.

В «полиции» инцидент пока не комментируют.

Ранее в соцсетях сообщалось, что на стоянке «ОБОП ДНР» взорван автомобиль BMW Х5, были опубликованы фото с места происшествия.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк