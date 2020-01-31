Выезд на неподконтрольный Донбасс: Названа основная причина непропуска через КПВВ

Основной причиной, по которой граждан чаще всего не пропускают на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса при пересечении линии разграничения, являются проблемы с документами. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда на своей странице в Facebook.

Так, за январь этого года пограничники зафиксировали 42 случая попыток граждан пересечь линию разграничения, имея проблемы с документами.

«В том числе, совершая подделки в паспортных документах, как, например, вклеивая самостоятельно второе и третье возрастное фото и подделывая печать», – говорится в сообщении.

Пограничники напомнили, что перед планированием поездки следует обязательно проверить документы, и, в случае их повреждения или просрочки, нужно обратиться в компетентные органы для замены.

Кроме того, отметили в Госпогранслужбе, частыми продолжают оставаться попытки перевезти через линию разграничения товары с нарушением установленных правил, в том числе денег и безакцизных сигарет. «Только вчера, 30 января, гражданин пытался переместить через КПВВ "Новотроицкое" и то, и другое – 60 тыс. долларов и около 30 пачек сигарет "made in "dnr". По данному факту представителями ГФСУ был составлен протокол об административном правонарушении», – отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Также, при пересечении КПВВ граждане неоднократно предлагали военнослужащим погранотряда взятки за беспрепятственный проезд через линию разграничения. «В итоге, за попытку предоставления неправомерной выгоды граждане несли ответственность в суде», – добавили в пресс-службе Донецкого пограничного отряда.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области на КПВВ «Новотроицкое» пограничники остановили мужчину с самурайским мечом. Оружие он вез через линию разграничения в багажнике автомобиля на неподконтрольную украинским властям территорию.