Нашла служебная собака: На Луганщине мужчина пытался провезти через госграницу пистолет

На Луганщине в пункте пропуска «Просяное» вчера, 30 января, пограничники Луганского отряда, выполняя задачи в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС), обнаружили пистолет, спрятанный в автомобиле гражданина, который следовал через госграницу из России в Украину. Об этом сегодня, 31 января, сообщает Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«В пункт пропуска "Просяное", прибыл гражданин Украины, 1993 года рождения. Он направлялся в Украину на автомобиле марки "Мерседес"», – говорится в сообщении.

Во время совместного с представителями таможни осмотра автомобиля, среагрировала служебная собака пограничников, натренированная на поиск оружия и боеприпасов.

Проверив место, на которое указал четвероногий пограничник, правоохранители обнаружили пневматический пистолет марки «ПМ-654» и принадлежности к нему.

«По данному факту в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 263 УК. Для принятия дальнейшего правового решения находка передана сотрудникам Национальной полиции. Продолжается экспертиза», – сказано в сообщении.