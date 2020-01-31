Из «ДНР»: Через КПВВ Донетчины двое украинцев пытались провезти в газовых баллонах сигареты (Фото)

В Донецкой области через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» двое граждан Украины пытались перевезти из «ДНР» на подконтрольную территорию Украины 900 пачек контрафактных сигарет, спрятав их в газовых баллонах. Об этом сегодня, 31 января, сообщает Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«В контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" с временно оккупированной Горловки прибыли автомобили "ГАЗ" и "КИА". При этом, водители автомобилей для пересечения линии разграничения выбрали последний час работы КПВВ, очевидно надеясь на ослабление бдительности стражей порядка», – говорится в сообщении.

Однако, во время углубленного осмотра транспорта пограничники и представители Государственной фискальной службы в газовых баллонах обоих автомобилей обнаружили около 900 пачек контрафактных сигарет под марками известных брендов. «Табачные изделия, которые перемещались с сокрытием от контроля, изъяты», – сказано в сообщении.

Как отмечается, сумма их оценки составила почти 64 тыс. грн. Сейчас продолжаются соответствующие административно-процессуальные меры.

Фото: Восточное региональное управление ГПСУ

Ранее сообщалось, что на КПВВ «Новотроицкое» пограничники остановили мужчину с самурайским мечом. Оружие он вез через линию разграничения в багажнике автомобиля на неподконтрольную украинским властям территорию.