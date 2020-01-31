В Станице Луганской открылось еще одно отделение «Ощадбанка»

В Станице Луганской (Луганская обл.) начало работу еще одно отделение «Ощадбанка» Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.

«Для еще большего удобства граждан с временно оккупированных территорий, в пгт Станица Луганская, на ул. Центральная, 8 уже начало работать отделение АО "Ощадбанк". Режим работы: Пн – Пт с 7:30 до 15:30, Сб с 8:00 до 13:00, Вс – выходной. Выражаем искреннюю благодарность руководству АО "Ощадбанка" за понимание потребностей общества и своевременное выполнение взятых на себя обязательств», – говорится в сообщении райгосадминистрации.

Фото: пресс-служба Станично-Луганской райадминистрации

Ранее сообщалось, что в 2020 году государственный «Ощадбанк» планирует открытие стационарного отделения в Красногоровке (Донецкая обл.).