На Луганщине саперы обнаружили 240 мин вблизи приусадебных участков жителей

На Луганщине в районе села Орехово, рядом с приусадебными участками местных жителей группой разминирования оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Північ» («Север») была обнаружена заминированная незаконными вооруженными формированиями (НВФ) местность. На площади 60 кв. м было найдено 240 противопехотных мин. Об этом сегодня, 31 января сообщается на странице в Facebook ОТГ «Північ».

«В оперативно-тактической группировке «Північ» продолжается работа по разминированию территорий в районах ответственности вблизи населенных пунктов. Так, группой разминирования, при осуществлении очередной инженерной разведки вблизи населенного пункта Орехово, рядом с приусадебными участками местных жителей и дорогой общего назначения, где постоянно происходит движение гражданского транспорта, был обнаружен заминированный район», – говорится в сообщении.

Во время детального осмотра саперы нашли 240 противопехотных мин, образца ПМН-2, которые были установлены на площади 60 кв. м, то есть, с плотностью по 4 мины на 1 м. Как отмечается НВФ намеренно создали непроходимую зону вблизи дороги именно на участке где проложены коммуникационные узлы.

«На военном сленге мина ПМН-2 называется "Черная вдова". Такая мина не имеет механизма самоликвидации и механизма перевода из боевого положения в безопасное», – сказано в сообщении.

Военные саперы утверждают, что, учитывая состояние минного заграждения и внешнего травяного покрова – установлены они были еще летом. Чудом никто из мирного населения не получил травм, ведь плотность расположения мин, а это 30 см друг от друга, не оставили бы никакого шанса спастись человеку.

«Такие мины срабатывают при усилии нажима от 8 до 25 кг. И могут сработать даже для маленького ребенка. Обычно пострадавшему отрывает стопу, возможны повреждения другой ноги и ожоги тела», – пояснили в ОТГ.

К счастью, группой инженерной разведки минные заграждения были обнаружены вовремя, и никто из гражданских жителей не пострадал.

Как уточняется, ПМН-2, противопехотная фугасная мина нажимного действия. Изготовлялась в СССР и, до недавнего времени, в России, на Брянском химическом заводе и на заводе имени Чапаева в Чебоксарах. ПМН-2 запрещена Оттавской конвенции 1997 года, подписанным, ратифицированным и выполненной в Украине. С 2005 года в Вооруженных силах Украины отсутствуют мины данного образца. Россия к Оттавской конвенции не присоединилась и по вооружению их сняла.