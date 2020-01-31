В «ЛНР» собираются провести сверку данных получателей пенсионных выплат

В «ЛНР» с 1 февраля по 30 июня 2020 года собираются провести актуализацию данных получателей пенсионных выплат. Об этом сегодня. 31 января, сообщают местные интернет-ресурсы.

Актуализацией займется «пенсионный фонд ЛНР»: с 1 февраля по 30 июня будет проведена сверка получателей пенсионных выплат.

«Для пенсионера необходимо при себе иметь паспорт – это может быть паспорт Украины, ЛНР, ДНР, РФ – мы эти данные будем под анкетирование вносить в свои сведения – идентификационный код и, при наличии, если есть пенсионное удостоверение, то пенсионное удостоверение», – уверяет «председатель ПФ» Татьяна Васильева.

Как утверждает Васильева, анкета будет заполняться сотрудником «ПФ», а пенсионер, удостоверившись в правильности внесенных данных, поставит под документом подпись.

«Чтобы охватить все количество получателей пенсии, а их более 433 тыс., пенсионному фонду необходимо составить графики, когда люди должны прийти к нам либо куда мы будем выезжать, если это сельские, поселковые территории. Либо сделать подворный или поквартирный обход для лиц, которые по состоянию здоровья не могут посетить пенсионный фонд», – заявила Васильева.

Как сообщает «председатель ПФ», соответствующие графики будут размещены на сайте «ПФ», в отделениях «Почты ЛНР» и «госбанка ЛНР».

Напомним, в «ДНР» с 1 февраля по 30 мая 2020 года собираются провести верификацию пенсионеров.