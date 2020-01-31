Служба занятости в Донецкой области выдала более 160 ваучеров на бесплатное переобучение

Бесплатные ваучеры на обучение от службы занятости получили более 160 жителей Донецкой области. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба Донецкого областного центра занятости.

«Благодаря Донецкой областной службе занятости в течение 2019 выдано 164 ваучера на обучение по профессиям и специальностям, среди которых: "Медсестринство", "Швея", "Повар", "Электрогазосварщик" и другие», – говорится в сообщении.

Отмечается, что обучение по выданному ваучером для граждан является бесплатным и осуществляется по 53 профессиям и специальностям.

Получить ваучер можно в городских и районных центрах занятости некоторым категориям лиц, которые отвечают требованиям Постановления Кабинета Министров Украины от 20.03.2013 № 207.

«Вопрос конкурентоспособности на рынке труда всегда актуален, ведь успешность каждого из нас зависит от готовности к саморазвитию и самосовершенствованию. По этому поводу государственная служба занятости дает возможность получить ваучер на обучение. Ваучер – документ, который дает возможность людям пройти переподготовку по рабочим профессиям, получить специализацию, повысить квалификацию в учебных заведениях, центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости или у работодателя», – резюмируется в сообщении.