В «ДНР»: Водитель сбил девушку и уехал с места ДТП

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Харцызске (Донецкая обл.) разыскали водителя, который совершил наезд на 22-летнюю девушку, сообщает «МВД ДНР».

«29 января в 07:40 в Харцызске водитель легкового автомобиля совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате инцидента девушка получила травмы. Водитель с места аварии скрылся», – говорится в сообщении.

Отмечается, что очевидцы сообщили цвет и цифры номерного знака автомобиля нарушителя. Используя базу данных зарегистрированных транспортных средств, удалось установить автомобиль и водителя, причастного к совершению ДТП. После выяснения обстоятельств и проверки документов 52-летний водитель автомобиля «FORD FIESTA» сознался в совершении ДТП.