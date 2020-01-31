На Луганщине ищут свидетелей смертельного ДТП

На Луганщине разыскивают свидетелей смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что под процессуальным руководством ведомства следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенном в Краматорске, проводится досудебное расследование по факту смертельного ДТП, произошедшего 28 января 2020 года в Северодонецке.

«По материалам следствия, водитель автомобиля марки "Geely" с регистрационным номером АН 0680 КР, двигаясь по проезжей части дороги в районе дома № 96 на улице Гагарина, совершил наезд на женщину-пешехода – жительницу города Северодонецка. В результате ДТП пострадавшая погибла на месте», – говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), устанавливаются свидетели ДТП.

«С учетом изложенного, прокуратура Луганской области обращается к гражданам с просьбой сообщить любую информацию (в том числе фото-, видеоматериалы) по указанному дорожно-транспортному происшествию в отдел прокуратуры области по адресу: г. Северодонецк, ул. Б. Лищины, 27. Прокурор в уголовном производстве – Анатолий Николаевич Шабельский (электронная почта: shabelskii.anato@ukr.net, телефон: 050-691-22-95). Кроме того, информацию можно предоставить следователю в уголовном производстве – Константину Игоревичу Медведеву по телефону: 050-659-73-83», – обратились в прокуратуре области.