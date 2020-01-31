Помпео назвал Украину бастионом между свободой и тоталитаризмом

Украина является бастионом между свободой и тоталитаризмом в Восточной Европе. Об этом сегодня, 31 января. В ходе пресс-конференции заявил Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео.

По его словам, США защищают суверенитет Украины и ее территориальную целостность. «Мы продолжаем поддерживать Украину в присоединении к НАТО и сближении с Евросоюзом», – сказал Помпео.

«Украинский народ должен знать, что Соединенные Штаты понимают, что Украина – это важная страна. Она не просто является географическим центром Европы, это бастион между свободой и тоталитаризмом в Восточной Европе», – подчеркнул Помпео.

Он отметил, что украинцы хотят свободы и около 14 тысяч украинцев были убиты и намного больше ранены в связи с защитой родной земли в конфликте на Донбассе.

«Сегодня я здесь нахожусь с четким сообщением: Соединенные Штаты считают, что борьба Украины за свободу, демократию и процветание является доблестной. Наше обязательство – поддерживать это, не отказываться от этого», – заявил Помпео.