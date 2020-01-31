В Украине начинается социальная программа для студентов EducationUA. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба Донецкой областной администрации.
EducationUA – социальный проект, который дает возможность молодым людям проявить себя и побороться на конкурсной основе за финансирование обучения. Условия конкурса предусматривают определение трех победителей: первое место – сертификат на сумму 20 000 гривен, второе и третье места – соответствующие грамоты и поощрительные призы.
Организаторами и спонсорами проекта выступили компании SMMdriver, AutoFrom, Karno Energy и LadySpace. Главная цель данной социальной программы – продемонстрировать студентам на конкретном примере, что при желании они могут начать обеспечивать себя финансово еще до момента получения диплома вуза.
Этапы проведения конкурса
- Написание аналитической статьи и ее отправка по электронной почте smmdriver.educationua@ukr.net.
- Заполнение регистрационной заявки на сайте организаторов к 8 марта 2020 года.
- Проведение анализа и оценки всех работ с 9 по 11 марта 2020 года.
- 15 марта 2020 в городе Киеве состоится контрольная презентация и защита работ.
- Определение трех победителей и объявления результатов конкурса.
Кто может участвовать?
Студенты, желающие принять участие в конкурсе EducationUA, должны отвечать следующим требованиям:
- Быть гражданами Украины;
- Учиться в любом украинском ВУЗе (факультет и специальность значения не имеют);
- Находиться на контрактной / бюджетной основе.
Также заявки на участие в проекте могут подавать ученики 11-х классов общеобразовательных школ и лицеев.
ВНИМАНИЕ: участие в конкурсе является полностью бесплатным и не предусматривает никаких дополнительных платежей.
Тема работы
Перед участниками конкурса поставлена задача – написать аналитическую статью объемом от 2 000 до 3 000 символов на тему: «Социальные сети для бизнеса – какую платформу выбрать?».
Важна уникальность текста, так как в процессе проверки будет применяться сервис антиплагиат. Статью необходимо оформить в виде документа Word или Google Docs.
Сроки
Прием конкурсных работ продлится до 8 марта 2020 года. В период с 9 по 11 марта члены жюри проведут анализ и оценку работ кандидатов. 15 марта 2020 года все участники проекта будут приглашены в Киев для контрольной презентации и защиты статей, по результатам которых и будет определены 3 победителя.
Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайтах грантодателей:
https://autofrom.com.ua/education-ua/
https://karnoenergy.com.ua/educationua/
https://ladyspace.com.ua/education-ua