В Украине начинается социальная программа для студентов EducationUA. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба Донецкой областной администрации.

EducationUA – социальный проект, который дает возможность молодым людям проявить себя и побороться на конкурсной основе за финансирование обучения. Условия конкурса предусматривают определение трех победителей: первое место – сертификат на сумму 20 000 гривен, второе и третье места – соответствующие грамоты и поощрительные призы.

Организаторами и спонсорами проекта выступили компании SMMdriver, AutoFrom, Karno Energy и LadySpace. Главная цель данной социальной программы – продемонстрировать студентам на конкретном примере, что при желании они могут начать обеспечивать себя финансово еще до момента получения диплома вуза.

Этапы проведения конкурса

Написание аналитической статьи и ее отправка по электронной почте smmdriver.educationua@ukr.net.

Заполнение регистрационной заявки на сайте организаторов к 8 марта 2020 года.

Проведение анализа и оценки всех работ с 9 по 11 марта 2020 года.

15 марта 2020 в городе Киеве состоится контрольная презентация и защита работ.

Определение трех победителей и объявления результатов конкурса.

Кто может участвовать?

Студенты, желающие принять участие в конкурсе EducationUA, должны отвечать следующим требованиям:

Быть гражданами Украины;

Учиться в любом украинском ВУЗе (факультет и специальность значения не имеют);

Находиться на контрактной / бюджетной основе.

Также заявки на участие в проекте могут подавать ученики 11-х классов общеобразовательных школ и лицеев.

ВНИМАНИЕ: участие в конкурсе является полностью бесплатным и не предусматривает никаких дополнительных платежей.

Тема работы

Перед участниками конкурса поставлена ​​задача – написать аналитическую статью объемом от 2 000 до 3 000 символов на тему: «Социальные сети для бизнеса – какую платформу выбрать?».

Важна уникальность текста, так как в процессе проверки будет применяться сервис антиплагиат. Статью необходимо оформить в виде документа Word или Google Docs.

Сроки

Прием конкурсных работ продлится до 8 марта 2020 года. В период с 9 по 11 марта члены жюри проведут анализ и оценку работ кандидатов. 15 марта 2020 года все участники проекта будут приглашены в Киев для контрольной презентации и защиты статей, по результатам которых и будет определены 3 победителя.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайтах грантодателей:

https://autofrom.com.ua/education-ua/

https://karnoenergy.com.ua/educationua/

https://ladyspace.com.ua/education-ua

https://smmdriver.com/education-ua/