В Украине после возвращения из Китая изолировали двух мужчин

В областной инфекционной больнице Львова находятся двое жителей, вернувшихся из Китая, и имеющих симптомы респираторных заболеваний. Их госпитализировали в специальные боксы, имеющие отдельные входы, сообщил сегодня, 31 января, на брифинге и. о. директора департамента здравоохранения ЛОГА Андрей Васько, пишет «Zaxid.net».

20-летний львовянин, который вернулся из Китая, учился в Китае, но далеко от города Ухань, откуда началось заболевание коронавирусом. Другой 40-летний мужчина поехал в Китай в туристическую поездку, на остров Хайнянь, которую прервал и вернулся во Львов.

«У пациентов, вернувшихся из Китая, обнаружены легкие катаральные симптомы. Они вернулись не из определенных зоной эпидемиологической опасности провинций и были госпитализированы в инфекционную больницу. Им провели экспресс-тесты на грипп. Они отрицательные. Другие пробы и анализы отобраны и отправлены в Центр общественного здоровья МОЗ Украины. Состояние здоровья этих пациентов сегодня – близкое к удовлетворительному, у них наблюдаются легкие катаральные симптомы», – сообщил Андрей Васько.

Всех жителей Львовщины, которые будут возвращаться из Китая и иметь симптомы респираторных заболеваний, по словам Андрея Васька, будут госпитализировать в Львовскую областную инфекционную больницу, в специальные боксы, которые имеют отдельные входы, соответствующую вытяжку, и к которым имеет доступ ограниченный круг лиц. Медперсонал, который оказывает таким больным помощь, имеет индивидуальные средства защиты. Анализы проводят и работники лабораторий инфекционной больницы, и Львовского областного лабораторного центра МЗ Украины. При малейшем подозрении на новый китайский коронавирус nCoV, анализы направлять в Центр общественного здоровья Минздрава Украины, а оттуда некоторые анализы направят в референс-лаборатории, потому что новый тип коронавируса требует более детального исследования.

«В случае необходимости увеличить количество мест, у нас есть резервные больницы, которые будут готовы принимать пациентов», – сказал Андрей Васько.

Львовяне, которые сейчас находятся в боксах инфекционной больницы, будут там до тех пор, пока не придут результаты их лабораторных исследований. Анализы отобраны 27 и 29 января, и в конце следующей недели, по словам Андрея Васька, должны уже быть известны их результаты.

В Украине пока не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом среди людей, вернувшихся из Китая.

Ранее сообщалось, что в России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса.