На Донетчине подготовились к эпидемии коронавируса: Как будут обследовать и где лечить

В Донецкой области в случае подозрения на китайский коронавирус больных будут госпитализировать в Мариуполь и Константиновку. Около 100 коек подготовлено в специальных боксах. Об этом сообщил заместитель начальника управления департамента здравоохранения Донецкой обладминистрации Александр Педенко, передает UA Донбасс.

Планируется, что взрослых в Мариуполе будут госпитализировать в больницу скорой медицинской помощи, детей – в четвертую городскую больницу. В Константиновской инфекционной больнице также подготовлены боксы. В каждый бокс – отдельный вход.

При этом Педенко подчеркнул, что в области случаев инфицирования коронавирусом не зафиксировано.

По словам врача-инфекциониста Константиновской инфекционной больницы Оксаны Нерушевой каждая бокс-палата изолирована, в ней отдельный санузел. Бокс рассчитан на 4 пациентов, полубокс на двоих. «Боксы состоят из нескольких так называемых комнат: сама палата, где находятся больные, есть санузел и два вспомогательных входа и выхода на случай обслуживания особо опасной инфекции с улицы», – поясняет она.

Также в боксах есть специальные застекленные окна для круглосуточного наблюдения за пациентами. Они оборудованы бактерицидными лампами и рецеркуляторами. Несколько бактерицидных рецеркуляторов установлены в коридорах. Это позволяет избежать внутрилечебных инфекций.

Нерушева отмечает, что их отделение укомплектовано масками и имеет аппарат подачи воздуха в легкие, который используется при таких осложнениях, как пневмония.

«Если результаты анализа вызовут подозрение на коронавирус, их отправят на исследование в Киев в вирусологический центр», – поясняет она.