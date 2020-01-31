Коронавирус: Зеленский предлагает усилить меры, чтобы не допустить попадания вируса в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайного положения международного значения в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки нового коронавируса поставил ряд задач Кабмину с целью усиления мер по недопущению попадания китайского коронавируса и распространения заболевания в Украине. Об этом сегодня, 31 января, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Глава государства подчеркнул, что ситуация с распространением вируса вполне контролируемая и постоянно находится в поле его внимания. Сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера.

«Привлечены все необходимые ресурсы, власть обладает всей информацией в полном объеме. Осуществляется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, внутри страны проводятся профилактические мероприятия. Украина осуществляет комплекс шагов, чтобы не допустить попадания коронавируса и распространения заболевания», – говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Зеленский дал задание перенести деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, действующий при Министерстве здравоохранения, на уровень Кабинета министров, создав соответствующую рабочую группу.

Также глава государства считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Министерства здравоохранения, но и Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры и ряда других служб и организаций.

Владимир Зеленский также отметил необходимость проведения мероприятий по профилактике заболевания.

Как пишет « Украинская правда » со ссылкой на посольство Украины в Китайской Народной Республике и в Монголии, в китайской провинции Хубэй, откуда распространился новый коронавирус, находятся 57 граждан Украины. «По состоянию на 31 января 2020 года количество граждан Украины, которые находятся в провинции Хубэй, с которыми посольство установило контакт – 57 (53 человека находятся в г.Ухань, 1 человек – в Сяньян, 1 человек – в городском уезде Чжунсянь г. Цзинмэнь, 1 человек – в г. Ичан, 1 человек – в г. Сяогань)», – говорится в сообщении.

В посольстве отмечают, что количество граждан Украины, которые временно находятся на территории консульского округа в КНР и обратились в консульский отдел с заявлением о принятии на временный консульский учет по состоянию на 31 января 2020 года – 93 человека.