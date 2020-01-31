Лобовое столкновение: В ДТП под Шахтерском один погибший, трое травмированы

На временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области на автодороге «Зугрэс – Шахтерск» произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, сообщает «МВД ДНР».

Отмечается, что предварительно установлено, что 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063» не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «TOYOTA CAMRY».

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «TOYOTA CAMRY», а также водитель автомобиля «ВАЗ-21063» получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. 21-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21063» от полученных травм скончался в лечебном учреждении.