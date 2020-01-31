«Тримай 5!»: Укргазбанк став першим партнером держпрограми «Доступні кредити 5-7-9%»

Фонд розвитку підприємництва підписав з Укргазбанком першу угоду щодо державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» для українського бізнесу, повідомляє Міністерство фінансів. «Таким чином, державна програма, створена за ініціативи президента Володимира Зеленського, уже має надійного партнера в особі Укргазбанку, який допоможе забезпечити малих підприємців доступними фінансовими ресурсами для розвитку своєї справи», – йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України.

«Ми першими долучилися до співпраці з Фондом, а тому вже з 3-го лютого державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» стане доступною для кожного підприємця. Фінансування зможуть отримати як і бізнесмени з досвідом, так і новачки. Це нові робочі місця, це мільярди інвестицій в економіку, це поступове покращення ділового і звичайного життя в цілому», – зазначив заступник голови правління Укргазбанку Євген Мецгер.

Реалізація цієї програми передбачає створення низки інструментів здешевлення та доступності кредитів, а це:

Здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9% річних за кредитами у національній валюті (додатково сплачуватиметься комісія банків у 0,5-1%). Відсоток залежить від розміру та типу бізнесу:

5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу;

7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн;

9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн;

При цьому, для підприємців, які отримали кредит за програмою під 7% або 9%, ставка знижується на 0,5 в.п. за кожне створене робоче місце (але ставка не може бути нижчою за 5%).

Надання часткових гарантій за кредитами, наданими мікро та малому бізнесу, якщо у них не вистачає застави (оплата за гарантію становить 0,5% від розміру кредиту).

За попередніми оцінками Міністерства фінансів, близько 50 000 позичальників зможуть взяти участь в цій програмі вже у 2020 році, що сприятиме зростанню рівня зайнятості в Україні, розвитку інноваційних та ефективних підприємств, а відтак розширюватиме податкову базу та збільшуватиме доходи до державного бюджету України, що дозволить безперебійно фінансувати Програму.