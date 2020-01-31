Эпицентр перемещается вместе с продвижением лавы: В Макеевке установили источник подземных толчков

Источник подземных толчков в Советском районе временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевки (Донецкая обл.) и его координаты на поверхности и на глубине установлены. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по установлению природы колебаний, доктор технических наук Николай Лобков, передают местные интернет-ресурсы.

По словам эксперта, источник подземных толчков находится в 5-10 метрах впереди работающей лавы шахты «Калиновская-Восточная», на уровне примерно 730 метров.

«По-моему, эпицентр перемещается вместе с продвижением лавы», – сказал Лобков.

Он не исключил, что подземные колебания могут быть связаны с горными работами. При этом отметил, что необходимо провести дополнительные исследования.

«На поверхности не ожидается усиления колебаний и на данный момент горнякам, работающим в шахте ничего не угрожает, я думаю, и не будет угрожать», – заключил Лобков.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» начали отслеживать подземные толчки в Макеевке с помощью сейсмической аппаратуры.

Напомним, в конце октября 2019 года в «ДНР» создали рабочую группу по изучению чрезвычайной ситуации в поселке Объединенный. 10 ноября в этом поселке из-за подземных толчков был поврежден жилой дом.

Как сообщалось ранее, сотрудники представительства омбудсмена Украины на Донбассе выяснили возможные причины ЧП, связанного с подземными толчками в неподконтрольной украинским властям Макеевке.

Также на местных интернет-ресурсах сообщалось, что после возобновления работ на шахте «Калиновская-Восточная» 8 декабря 2019 года снова произошел подземный толчок.