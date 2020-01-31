В Мариуполе (Донецкая олбл.) пропал житель города с группой инвалидности по слуху. Об этом передает « Сайт города Мариуполя » со ссылкой на пресс-службу полиции города.

«Родственники ищут мариупольца Шалина Дениса Олеговича 1977 г.р. Мужчина 28 января 2020 г . около 20:00 ушел из дома и не вернулся. Проживал в Кальмиусском районе В полицию обратилась мать», – говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: рост 175 см. крепкого телосложения, глаза карие, был в темных очках. Одет был в черную шапку, серо-зеленую куртку, серые джинсы.

Денис Шалин также является инвалидом по слуху. С собой у него имеется удостоверение пенсионера.

«Если Вы владеете какой-либо информацией о местонахождении вышеуказанного мужчины, просим сообщить об этом по телефону: 0996697213 или 0679305253», – обращаются к гражданам полицейские.