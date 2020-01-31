Мошенники опустошили кошельки двух мужчин на 10 тыс. грн.

Житель Волновахского района приобрел товар через Интернет по подписке, но получил совсем не то, что заказывал. А житель Никольского района стал жертвой псевдоработников банка. Об этом сегодня, 31 января, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что 45-летний местный житель с. Бугас Волновахского района, с целью сэкономить, решил осуществить покупку через Интернет-сеть. Полностью оплатив заказанный товар, человек стал ждать отправления. После получения посылки он решил проверить содержимое коробки и обнаружил, что ему прислали совсем не то, что заказывалось. Мужчина решил сразу же позвонить продавцу, но номер уже не отвечал.

А в Никольском районе аферисты опустошили банковскую карточку жителя с. Кременевка.

41-летнему мужчине на мобильный позвонили неизвестные, которые представились работниками его банка. Под предлогом «обезопасить свои деньги от мошенников» злоумышленники сняли с банковского счета потерпевшего 5 000 гривен.

По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.