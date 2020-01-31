На Луганщине шестимесячный младенец умер от недоедания: Ведется расследование

На Луганщине жительницу Кременского района подозревают в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Согласно заключению экспертизы, ее шестимесячная дочь умерла от недоедания. Сейчас ведется расследование. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту смерти 4 января 2020 года шестимесячного ребенка в Кременском районе. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть младенца наступила в результате кахексии, обусловленной недостаточностью питания», – говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре 40-летняя женщина отрицала невыполнение своих обязанностей по уходу за ребенком. По ее словам, девочка родилась здоровой, ей были сделаны все необходимые прививки, хроническими заболеваниями не страдала.

Следствие установило, что в день смерти мать оставила малышку вместе с другими детьми и пошла по делам. Когда вернулась, то нашла ребенка без признаков жизни и вызвала «скорую помощь».

«Предоставив оценку собранным доказательствам, указывающие на вину матери, 31 января 2020 года ей сообщено о подозрении по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия)», – сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что на содержании женщины находились еще пятеро маленьких детей. Сейчас они находятся на лечении в медицинских учреждениях. В суд направлен иск о лишении матери родительских прав.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, выясняются все важные в уголовном производстве обстоятельства. Санкция ст. 166 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы от 2 до 5 лет.