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Житель Краматорска продает львицу

31.01.20 20:42

Житель Краматорска продает львицу Лину. Он вынужден расстаться с любимым питомцем за символическую плату, в связи с переездом, сообщает «Восточный проект».

«В связи с переездом отдадим хорошим людям, в достойные условия проживания. Абсолютно здоровая, привитая девочка», – говорится в объявлении.

Как рассказал хозяин Лины, он готов передать ее в фонд защиты животных. Идеальный вариант – передать животное в реабилитационный центр.

Главное его желание – заботливое отношение к львице и хорошие условия содержания.

Житель Краматорска купил Лину в Мелитопольском зоопарке. Лина живет во дворе частного дома на улице Новгородской, изредка оглашая окрестности грозным африканским рыком.

Для львицы во дворе собственного дома хозяин построил вольер. Есть крытое помещение, где Лина обитает зимой, и открытый вольер, огороженный решеткой. На дверях – крепкие замки.

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