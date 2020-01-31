В США не планируют сокращать помощь для Украины в 2021 году

В предложении в бюджет США на следующий год администрация Дональда Трампа планирует отказаться от практики сокращения отдельных программ помощи Украине в сфере обороны и оставить сумму на уровне нынешнего года. Об этом со ссылкой на представителя Административно-финансового управления Белого дома пишет американское центральное издание The Washington Post, сообщает « Укринформ ».

«Белый дом предложит сохранить размер оборонной помощи для Украины на нынешнем уровне в предложении бюджета на будущий год, отказавшись от попыток сократить финансирование по линии Государственного департамента», – приводит газета слова представителя администрации Трампа.

Как отмечает издание, в последних двух предложениях по бюджету Белый дом каждый раз предлагал сократить программу помощи Украине по линии Госдепа до $ 20 млн. Каждый раз конгресс отвергал такие предложения и выделял Украине $ 115 млн по программе зарубежного финансирования в военной сфере.

Напомним, что помощь для Украины поступает из программ, предусмотренных бюджетами Государственного департамента, Пентагона и других государственных структур США.