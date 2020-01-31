Режим «желтый»: В штабе ООС напомнили об ограничениях

Военно-гражданские администрации и правоохранительные органы в районе проведения Операции объединенных сил продолжают работать в режиме «желтый», который был введен 28 октября 2019 года. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что за минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины и военнослужащими Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил, среди гражданского населения раскрыто 6 краж, 1 разбой, 1 факт незаконного обращения с оружием и боеприпасами, а также 6 фактов незаконного оборота наркотических веществ. Также выявлено 67 административных правонарушений.

«Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 28 октября в районе проведения ООС приказом командующего Объединенных сил введен режим «Желтый». По информации пресс-центра штаба ООС, главная цель введения «желтого» режима в зоне проведения ООС – усиление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпор вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.