Меркель поговорила с Путиным об Украине

По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Об этом сегодня, 31 января, сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что в числе актуальных тем обсуждения была – ситуация в Украине и в Сирии, а также проблематика ближневосточного мирного процесса. В этом контексте Владимир Путин и Ангела Меркель обменялись мнениями по поводу американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта.

Рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня. Условлено о дальнейших контактах.

Напомним, что 15 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого политики обсудили ситуацию на Донбассе.