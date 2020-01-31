КПВВ «Станица Луганская»: Саперы проводят обследование местности

На участке разведения в районе Станицы Луганской соблюдается режим прекращения огня. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Также отмечается, что перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ «Станица Луганская» осуществляются автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4000 пассажиров.

Представители ГСЧС Украины ежедневно с обеих сторон дороги проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов.

Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.